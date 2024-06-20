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Fenerbahçe Oosterwolde'nin bonservisini belirledi

Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'ye gelen tekliflerin ardından Hollandalı savunmacı için 25 milyon euroluk bonservis talep ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Oosterwolde'nin bonservisini belirledi

'de Jayden Oosterwolde için menajerine gelen resmi tekliflerin kulübe iletildiği öne sürüldü.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fotomaç'ın haberine göre, Serie A'dan önemli takımların transfer listesinde yer alan Hollandalı için sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Oosterwolde için şu ana kadar en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta forma giyen Oosterwolde, 1 gollük katkı sağladı.

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