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Fenerbahçe Opet-Allianz MTV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Allianz MTV'yi konuk edecek. İki takım arasında Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da yapılan ilk maçı ev sahibi ekip, 3-2 kazanmıştı. Tüm gözler şimdi bu maçın ayrıntılarında. Peki, Fenerbahçe Opet-Allianz MTV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet-Allianz MTV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Opet Kadın Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Opet-Allianz MTV maçının saati ve yayıncı kanal bilgisi...

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet-Allianz MTV maçı 28 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus ile Tivibu Spor 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı, Sloven hakem Blaz Markelj ile Macar Tibor Halasz yönetecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak.

Mücadele 3-2 Fenerbahçe Opet'in galibiyetiyle bitmesi halinde ise turu geçecek takım, oynanacak altın setle belli olacak.

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