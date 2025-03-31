Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadın basketbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final serisine geri sayım başladı. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği maça dair ayrıntılar da belli oldu. İşte, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA maçı hakkında bilgiler...



Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA maçı, 1 Nisan Salı günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda yapılacak.



Müsabaka, saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?



Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol’u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu.



Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.



SERİNİN İKİNCİ MAÇI



Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

