Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş BOA arasında oynanacak yarı final serisinde ilk maç 1 Nisan Salı günü yapılacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Peki, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Kadın basketbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final serisine geri sayım başladı. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği maça dair ayrıntılar da belli oldu. İşte, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA maçı hakkında bilgiler...
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA maçı, 1 Nisan Salı günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda yapılacak.
Müsabaka, saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?
Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol’u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu.
Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
SERİNİN İKİNCİ MAÇI
Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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