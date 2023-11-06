Fenerbahçe Opet-Calcit Kamnik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadın voleybolunda Türk takımlarının son 12 sezonuna adeta damga vurduğu CEV Şampiyonlar Ligi'nde 64. sezonunun grup mücadelesi başlayacak. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Opet-Calcit Kamnik maçı hakkında bilgiler...



Fenerbahçe Opet-Calcit Kamnik maçı 7 Kasım Salı günü yapılacak.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.



Müsabakayı Çekya Voleybol Federasyonundan Vlastimil Kovar ve İspanya Voleybol Federasyonundan Carlos Alberto Robles Garcia yönetecek.



FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK HASRETİNİ DİNDİRMEK İSTİYOR



Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012 sezonunda zirveye çıkarak bu kupayı ilk kez müzesine götürdü.



Grup ve play-off müsabakalarının ardından Bakü'de oynanan dörtlü finale yükselen sarı-lacivertli takım; Fransa'nın Cannes, Rusya'nın Dinamo Kazan ve İtalya'nın MC-Carnaghi takımıyla birlikte şampiyonluk mücadelesi verdi.



İlk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, finalde de Cannes karşısında yine 3-1 kazanarak kupayı kaldırdı.

