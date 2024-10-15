Fenerbahçe Opet-Casademont Zaragoza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda 16 Ekim'de İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek. Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet, yeni sezona da deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52 yenerek başladı. Peki, Fenerbahçe Opet-Casademont Zaragoza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak. Organizasyonda gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek.
Son Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza’yı konuk ediyor. 16 Ekim Çarşamba günü Metro Enerji Salonu’nda oynanacak mücadele 19.00’da başlayacak ve FBTV’den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Son Avrupa ve Süper Kupa Şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women’da 2024-25 sezonuna Villeneuve d’Ascq deplasmanında başladı.
Rakibini Fransa deplasmanında 81-52’lik skorla mağlup eden takım, sezona farklı bir galibiyetle giriş yaptı.
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