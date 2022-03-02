Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazananan Fenerbahçe Opet namağlup çeyrek finale yükselmişti. Fenerbahçe Opet, A Grubu’nu ikinci tamamlayan Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad Region ile eşleşti. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından alınan karara göre Rus takımları turnuvalardan ihraç edildi. Bu durumun ardından, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde direkt olarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti." ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, CEV tarafından Rus takımlarının ihraç edilmesiyle birlikte çeyrek finalde Lokomotiv Kaliningrad Region ile oynayacağı maçları “3-0, 3-0” hükmen kazandı sayıldı ve adını doğrudan yarı finale yazdırdı.



Avrupa Voleybol Konfederasyonu "CEV" Rusya Federasyonuna bağlı takımların Avrupa Kupaları’ndan resmen ihraç edildiğini duyurdu.



CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Lokomotiv Kaliningrad Region ile karşılaşması gereken Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız bu kararla direkt olarak yarı finale yükseldi.