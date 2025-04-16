Fenerbahçe Opet-ÇİMSA ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet-ÇİMSA ÇBK Mersin maçına geri sayım başladı. İki ekip arasındaki ilk maçı Fenerbahçe Opet kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe Opet-ÇİMSA ÇBK Mersin maçı tarihi...



FİNAL SERİSİNDE İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN?



Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin ikinci müsabakası, 18 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.



Maçın saati ve yayıncı kanalı belli olunca haberimizde yer vereceğiz.



İLK MAÇTAN NOTLAR



Karşılaşmaya etkili başlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk 3 dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Opet, 5. dakikada skoru lehine çevirdi: 9-7. Kalan bölümde ÇBK Mersin'in özellikle dış atışlardan bulduğu basketlere kenardan gelen oyuncuların skor katkısıyla yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Fenerbahçe, Meesseman'ın skorer oyunuyla 14. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 32-24. ÇBK Mersin, Pelin Derya Bilgiç'in dış atışıyla 17. dakikada farkı 1'e indirdi: 34-33. Periyodun son dakikalarında Sabally ile pota altını etkili kullanarak farkı yeniden açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.



Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlere sahne olan çeyreğin kalan bölümünde farkın 8 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Opet, son periyoda 60-52 önde girdi.



ÇİMSA ÇBK Mersin, dördüncü çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 35. dakikada farkı 1'e kadar indirmeyi başardı: 64-63. Ancak konuk ekibin basit hatalarını kritik basketlerle cezalandıran Fenerbahçe, karşılaşmayı 77-70 kazandı



