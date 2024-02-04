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Fenerbahçe Opet, derbide Galatasaray Daikin'e set vermedi

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, derbide Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Fenerbahçe Opet, derbide Galatasaray Daikin'e set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Opet, sahasında Daikin'i konuk etti.

Sarı-lacivertliler derbiyi set vermeden 3-0 kazanarak galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 19. hafta maçında Fenerbahçe Opet, evinde Galatasaray Daikin'i 3-0 ile geçti ve galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Öte yandan sarı-lacivertliler Galatasaray karşısındaki galibiyet serisini de 9 maça çıkardı.

Set sonuçları ise şöyle;

1. SET: 25-20

2. SET. 25-18

3. SET: 25-20

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