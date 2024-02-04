Fenerbahçe Opet, derbide Galatasaray Daikin'e set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Daikin'i konuk etti.
Sarı-lacivertliler derbiyi set vermeden 3-0 kazanarak galibiyet serisini 16 maça çıkardı.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde 19. hafta maçında Fenerbahçe Opet, evinde Galatasaray Daikin'i 3-0 ile geçti ve galibiyet serisini 16 maça çıkardı.
Öte yandan sarı-lacivertliler Galatasaray karşısındaki galibiyet serisini de 9 maça çıkardı.
Set sonuçları ise şöyle;
1. SET: 25-20
2. SET. 25-18
3. SET: 25-20
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Voleybol
- Galatasaray
- Spor&Skor
- Fenerbahçe