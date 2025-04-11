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Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de finale çıkamadı

FIBA Kadınlar EuroLeague 6'lı Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, rakibine mağlup oldu ve finale çıkamadı.

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de finale çıkamadı

Basketbolda İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar EuroLeague 6'lı Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibine 91-71 yenilerek finale çıkamadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Opet, 4. dakikayı 13-11 üstün geçti. Takımların rahat sayı bulduğu ilk periyot, 27-25 Çek ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle (29-27) başlayan Fenerbahçe Opet'e, 13-0'lık seriyle karşılık veren ZVVZ USK Prag 16. dakikayı 40-29 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Allemand, Sabally ve Olcay Çakır Turgut'la sayılar bulsa da farkı kapatamadı. ZVVZ USK Prag, soyunma odasına 46-37 önde gitti.

Üçüncü periyota iyi başlayan ZVVZ USK Prag, 25. dakikada farkı 14 sayıya (41-55) çıkardı. Bu çeyrekte Magbegor ve Ayayi pota altında sayı üretmeye devam eden Çekya temsilcisi, periyodun bitimine 2 dakika 40 saniye kala farkı 17 sayıya (47-64) yükselti. ZVVZ USK Prag, üçüncü periyodu 18 sayı farkla 68-50 önde tamamladı.

Final periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Sabally, Alperi Onar ve McBride'ın sayılarıyla maçın bitimine 8 dakika kala farkı 14'e (56-70) indirdi. Bu dakikadan sonra 10-0'lık seri (56-78) yakalayan ZVVZ USK Prag, baştan sona iyi oynadığı mücadeleyi 91-71 kazanarak adını finale yazdırdı.

Finale çıkma şansını kaybeden son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet, Valencia-Çimsa ÇBK Mersin maçının kaybedeniyle 13 Nisan Pazar günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

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