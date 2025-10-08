Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de sezonu açıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague C Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak.



Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.



FIBA Kadınlar EuroLeague'in 2024-2025 sezonunu üçüncü sırada bitiren sarı-lacivertliler, bu sezon Valencia (İspanya), Olympiakos (Yunanistan) ve DVTK Huntherm (Macaristan) ile organizasyonun C Grubu'nda mücadele edecek.