Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de sezonu açıyor
Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de yeni sezonun ilk haftasında Huntherm takımına konuk olacak.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague C Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak.
Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
FIBA Kadınlar EuroLeague'in 2024-2025 sezonunu üçüncü sırada bitiren sarı-lacivertliler, bu sezon Valencia (İspanya), Olympiakos (Yunanistan) ve DVTK Huntherm (Macaristan) ile organizasyonun C Grubu'nda mücadele edecek.
- Euroleague
- Basketbol
- Fenerbahçe Opet