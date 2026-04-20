Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 3. kez Avrupa'nın zirvesinde

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet , kupasını aldı.

Prens Felipe Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

İlk olarak organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring'e madalyaları verildi.

Ardından madalyalarını alan Fenerbahçe Opet, kaptan Alperi Onar ile Emma Meesseman'ın kupayı kaldırmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Avrupa Ligi 6'lı Final'in en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli basketbolcu Julie Allemand seçildi.

6'lı Final organizasyonun All-Star 5'inde ise Julie Allemand, Emma Meesseman (Fenerbahçe Opet), Elizabeth Williams (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Merritt Hempe (Casademont Zaragoza) ve Klara Holm (Spar Girona) yer aldı.

LİGE VE AVRUPA'YA DAMGA VURDU

Fenerbahçe Opet, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da büyük başarı elde etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Son olarak Avrupa Ligi kupasını da müzesine götüren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşamış oldu.

AVRUPA'DA 3. KUPA

Fenerbahçe Opet, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.

2025-2026 sezonunda oynanan Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

Geçen sezonun yanı sıra 2021 ve 2016'daki organizasyonları 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, 2015 ve 2012'de de 4. oldu.