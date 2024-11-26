Fenerbahçe Opet-KGHM BC Polkowice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi konuk edecek. İşte, Fenerbahçe Opet-KGHM BC Polkowice maçı hakkında bilgiler...



Fenerbahçe Opet-KGHM BC Polkowice maçı, 27 Kasım Çarşamba günü yapılacak.



Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Müsabaka, EuroLeague Women YouTube kanalında canlı yayınlanacak.



ORGANİZASYON FORMATI



Bu sezon yeni formatla oynanan organizasyonun ilk turunda 4 grupta 16 takım yer alıyor.



Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, adlarını ikinci tura yazdıracak.



Son sırada yer alanlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.