Fenerbahçe Opet nasıl tur atlar? Fenerbahçe Opet'in Allianz Vero Volley maçından ayrıntılar

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 3-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında bu akşam İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı Rumen hakem Benone Visan ile Yunan Alexandros Mylokanis yönetiyor.



FENERBAHÇE OPET NASIL TUR ATLAR?



Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyacak.



Allianz Vero Volley, iki set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf olacak.



FİNAL MAÇI HANGİ TAKIMLA?



Turu geçen ekip, Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.