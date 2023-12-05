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Fenerbahçe Opet-Potsdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı konuk edecek. Voleybolseverler ise bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. Tarih ve saat bilgisinin yanı sıra yayıncı kanalın hangisi olduğu da araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet-Potsdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet-Potsdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında 6 Aralık Çarşamba günü Almanya temsilcisi Potsdam'ı ağırlayacak. Alman ekibi, evinde oynadığı mücadelede Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmişti. İşte, Fenerbahçe Opet-Potsdam maçı hakkında bilgiler...

Fenerbahçe Opet-Potsdam maçı 6 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi Romanya Voleybol Federasyonundan Benone Visan ve Fransa Voleybol Federasyonundan Fabrice Collados yönetecek.

İKİ TAKIMIN GRUPTA DURUMU

Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 3 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.

Potsdam ise Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0, Calcit Kamnik'i de yine dış sahada 3-2 yendi.

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