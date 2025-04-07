Fenerbahçe Opet, üst üste 3. EuroLeague şampiyonluğunu hedefliyor

Avrupa'da kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde en önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe Opet, bu yıl ligde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.



FIBA EuroLeague'nin birinci turu C Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanan sarı-lacivertliler, ikinci tur F Grubu'nda ise oynadığı 6 maçtan galip ayrıldı. Yenilgisiz grubu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, doğrudan yarı final play-in turuna kaldı.



Bu turda İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını iki maçta da yenen Fenerbahçe, organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 11 kez son 4 takım arasında yer aldı.



İspanya'nın Zaragoza kentinde 9-13 Nisan'da düzenlenecek 6'lı final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Praha (Çekya)-Beretta Famila Schio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.



TURNUVADA İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI



Organizasyonda üst üste 5'inci, toplam 11. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertli takım, 6 kez final oynadığı FIBA Kadınlar EuroLeague'de iki şampiyonluk elde etti.



İlk şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda kazanan sarı-lacivertliler, geçen yıl da şampiyonluk ipini göğüslemişti.



Son 2 sezonda kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.



Fenerbahçe Opet, FIBA EuroLeague'de üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.



SON İKİ YILIN MVP'Sİ, BAŞARISINI TEKRARLAMAK İSTİYOR



Fenerbahçe Opet'in son iki yıl ki şampiyonluğunun önemli pay sahiplerinden biri Belçikalı pivot Emma Meesseman, 2023 ve 2024 yıllarında FIBA Kadınlar EuroLeague'de "sezonun" en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Bu yıl da takımda yer alan Meesseman, 12 maçta yaklaşık 30 dakika süre aldı. Belçikalı forvet bu maçlarda 18.1 sayı, 6.5 ribaund ve 4.5 asistlik katkı sağladı.



Emma Meesseman ayrıca FIBA Kadınlar EuroLeague'de son iki sezondur yılın birinci en iyi 5'ine de seçime başarısı gösterdi.



Fenerbahçe Opet'te sezon başında ailevi sebeplerden ötürü takımdan ayrılan ABD'li guard Kayla McBride, yeniden takıma katıldı.



Geçen yıl Mersin'de oynanan final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Kayla McBride, aynı sezon Meesseman'la birlikte yılın birinci en iyi 5'inde yer almıştı.



RAKİP BELLİ OLACAK



ZVVZ USK Prag'ın Brionna Jones, Valeriane Ayayi, Maria Conde gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduruyor. Çek ekibinin bu sezonki en skorer ismi ise ABD'li pivot Jones, ortalama 17.6 sayıyla öne çıktı.



İlk turda D Grubu'nu 2. sırada bitiren ZVVZ USK Prag, ikinci turda ise F Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı. Play-inn çeyrek finalinde Landes'i rahat geçen ZVVZ USK Prag, 6'lı finalin ilk maçında İtalya ekibi Beretta Famila Schio'yla karşı karşıya gelecek.



Tarihinde Avrupa'da sadece 2008'de Avrupa Kupası'nı alan Beretta Famila Schio'nun kadrosunda ise bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Letonyalı kısa forvet Kitija Laksa bulunuyor. Takımda 15.9 sayı ortalamasıyla en skorer isim durumunda olan Laksa'nın yanı sıra Fransa Milli Takımı ile olimpiyat ikincisi olan Janella Salaun da yer alıyor.



Beretta Famila Schio, ilk turda A Grubu'nu ikinci turda ise E Grubu'nu 2. sırada bitirdi. Çeyrek final play-inn'de Fenerbahçe Opet'e elenen Beretta Famila Schio, 6'lı finalde ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak.