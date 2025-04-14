Fenerbahçe Opet-VakıfBank final maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nde finale yükseldi ve VakıfBank'ın rakibi oldu. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşı Dynavit ile üçüncülük mücadelesi verecek. Şimdi ise Fenerbahçe Opet-VakıfBank final maçına geri sayım başladı. İşte, bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntıları....



FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşılaşacak.



5 maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk karşılaşması, 17 Nisan Perşembe günü yapılacak.



Final serisinde 3 galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.



TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?



Play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0'la geçen normal sezon ikincisi VakıfBank, ilk finalist olmuştu.



Üçüncü maça uzayan derbi eşleşmesini 3-2 kazanan normal sezon lideri Fenerbahçe, finalde sarı-siyahlıların rakibi oldu.



