Fenerbahçe Opet-VakıfBank final maçı ne zaman?
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final üçüncü ve son maçında Galatasaray Daikin’i 3-2 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank'la karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Opet-VakıfBank final maçı ne zaman?
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nde finale yükseldi ve VakıfBank'ın rakibi oldu. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşı Dynavit ile üçüncülük mücadelesi verecek. Şimdi ise Fenerbahçe Opet-VakıfBank final maçına geri sayım başladı. İşte, bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntıları....
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşılaşacak.
5 maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk karşılaşması, 17 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Final serisinde 3 galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.
TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?
Play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0'la geçen normal sezon ikincisi VakıfBank, ilk finalist olmuştu.
Üçüncü maça uzayan derbi eşleşmesini 3-2 kazanan normal sezon lideri Fenerbahçe, finalde sarı-siyahlıların rakibi oldu.
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