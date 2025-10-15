Fenerbahçe Opet, Valencia Basket deplasmanında

NTV.COM.TR

FIBA Kadınlar EuroLeague'in ikinci haftasında Valencia Basket ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Opet Kadın Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague'in ikinci haftasında 16 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da yapılacak maç TSİ 20.15'te başlayacak. Müsabaka, FBTV'den yayımlanacak.

C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk haftada Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 yendi. Fenerbahçe, ilk haftayı galibiyetle kapatan Valencia Basket'i yenerek 2'de 2 yapmayı amaçlıyor.

