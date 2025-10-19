NTV.COM.TR

Fenerbahçe Opet yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe Opet, Teaira McCowan ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı.

Son olarak WNBA’de Dallas Wings forması giyen Teaira McCowan ile anlaşan Fenerbahçe, resmi sitesinden açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Takımımız, Amerika asıllı Milli oyuncumuz Teaira McCowan (1996, 2.04cm) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Son olarak WNBA’de Dallas Wings forması giyen başarılı pivot, kasım ayında takıma katılacak ve sezon sonuna dek Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın başarısı için ter dökecektir. Teaira McCowan’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi

