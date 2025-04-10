Fenerbahçe Opet-ZVVZ USK Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi yarı finalinde ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak. Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı. İşte, Fenerbahçe Opet-ZVVZ USK Prag maçı hakkında bilgiler...



Fenerbahçe Opet-ZVVZ USK Prag maçı, 11 Nisan Cuma günü yapılacak.



İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.



Müsabakanın yayıncı kanalı henüz bulunmuyor.



6'LI FİNAL TAKVİMİ



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.