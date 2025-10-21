NTV.COM.TR

Fenerbahçe Opet'in rakibi Olympiakos

FIBA EuroLeague C Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe Opet ile Olympiakos karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet'in rakibi Olympiakos

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague C Grubu üçüncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Yunanistan'ın ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk iki haftasında Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i de 75-72 yendi.

Olympiakos ise Valencia Basket'e 97-74 yenilirken, DVTK Huntherm'i de 69-57 mağlup etti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...