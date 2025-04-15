Fenerbahçe Opet'te Garnier dönemi sona erdi: Yeni antrenör açıklandı
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valerie Garnier'le yollarını ayırdı. Takımın yeni hocası ise Miguel Mendez oldu.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Valerie Garnier'le yolların ayrıldığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Garnier'e emekleri için teşekkür edilerek, "2017-2019 ve 2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'mızı çalıştıran başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1'i namağlup 3 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
YENİ ANTRENÖR AÇIKLANDI
Takımın yeni hocası ise Miguel Mendez oldu.
Sarı lacivertliler yeni hocayı şu sözlerle duyurdu:
"Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı’nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır.
2001 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Mendez, şu ana kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi Şampiyonluğu kazandı. Başarılı antrenör, İspanya Milli Takımı ile 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda final oynayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Miguel Mendez’e “Ailemize hoş geldin!” diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
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