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Fenerbahçe Opet'ten pota altına takviye: Iliana Rupert

Fenerbahçe Opet, pota altında oynayan basketbolcu Iliana Rupert'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Opet'ten pota altına takviye: Iliana Rupert

Fenerbahçe Opet Kadın Takımı, Fransız basketbolcu Iliana Rupert'i etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Çimsa ÇBK Mersin forması giyen Fransız basketbolcu, geçen sene Avrupa Ligi'nin en iyi 5'ine seçilmişti.

Fransa Milli Takımı forması da giyen 1,94 metre boyundaki Iliana Rupert, takımıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazandı.

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