Fenerbahçe Osayi Samuel için sakatlık açıklaması: Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, oyuncusu Bright Osayi Samuel hakkında sakatlık açıklaması yaptı.



Yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.



Oyuncu Trabzonspor ve Türkiye Kupası'nda Sivasspor karşısındaki maçta oynayamayacak.



Sağlık Durumu Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama… pic.twitter.com/o3ex5FPxdt — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 16, 2023 Uruguay Milli Takımı Marcelo Bielsa ile anlaştı Haberi Görüntüle