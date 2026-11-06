Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasında iddianame hazırlandı. 5 şüpheli hakkında ceza talebi

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir sayfa açıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulgular titizlikle değerlendirildi.

İddianamede, şüphelilerden bazılarının Fenerbahçe takım otobüsünün güzergahını takip ederek otobüsün gelişini diğer şüphelilere haber verdikleri değerlendirildi.

Diğer şüphelilerin ise takım otobüsünün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATİ TEHLİKE GEÇİRMİŞTİ

4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı. Otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları da saldırıdan etkilendi.

Şoförün yaralanması nedeniyle takım otobüsü kaza tehlikesi atlatırken, saldırı sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

39 KİŞİYE KARŞI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 şüphelinin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirildi.

Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi.