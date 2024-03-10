Fenerbahçe - Pendikspor (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından takip eden Fenerbahçe, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor'u konuk ediyor.

İLK 11



Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Jayden, Ferdi, Krunic, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko



Pendikspor: Erdem, Serkan, Murat, Welinton, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Gökcan, Thiam, Halil, Umut.

Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. VAR koltuğunda ise Alper Çetin görev alıyor.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de bir dönem başkanlık yapan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Tahsin Kaya için saygı duruşunda bulunuldu.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Pendikspor'un santrasıyla başladı.

3' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı frikikte gole çok yaklaştı, top az yan ağlarda kaldı.

6' Sarı-lacivertlilerde Dzeko ceza sahasının önünde şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

11' Pendikspor sol kanattan hızlı geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazdan yapılan ortanın ardından Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

13' Konuk ekipte Halil Akbunar, pozisyonun ardından baş dönmesi yaşadı ve kendini yere bıraktı. Sahaya sedye ve sağlık ekipleri dahil olurken, oyun bir süreliğine durdu.

14' Oyun hareketlendi, tedavisi kenarda devam eden Halil Akbunar yeniden oyuna dahil oldu.

15' Fenerbahçe'de Mert Müldür, Sequera'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

18' Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde, atağa çıkan Umut Nayir'e yaptığı faulün ardından mücadelede sarı kart gören ikinci isim oldu.

25' Lusamba'nın müdahalesinde Fred yerde kaldı hakem Fenerbahçe lehine faul düdüğünü çaldı.

26' Mert Hakan, ceza yayından şutunu çekecekken Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam düdüğünü çaldı Fenebahçe frikik kullanacak.

26' Edin Dzeko ve Pendik kalecisi Erdem sarı kart gördü.

28' Cengiz Ünder'in frikiğinde top barajdan döndü, pozisyon devamında savunma arkasına atılan top kaleci Erdem'in kontrolünde kaldı.

30' GOL! Pendikspor, Mame Thiam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan içeriye yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

35' Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun kafa topu mücadelesinde kaşında açılma meydana geldi. Sağlık ekipleri oyuna dahil olarak oyuncunun tedavisini sürdürürken karşılaşma bir süreliğine durdu.

40' Mert Hakan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Edin Dzeko kafa vuruşunu yaptı top auta çıktı.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 11 dakikalık uzatma süresi eklendi.

45+2 Fenerbahçe kontra atağa çıkarken Ferdi Kadıoğlu yerde kaldı, Pendikspor'da Halil Akbunar yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

45+8 Fenerbahçe'de Dusan Tadic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı, savunma araya girerek topu kaleci Erdem'in kontrolüne bıraktı.