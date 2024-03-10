Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk ediyor (İlk 11)

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından takip eden Fenerbahçe, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor'u konuk ediyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YOK

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise karşısında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, bu akşam forma giyemeyecek.

İSMAİL YÜKSEK KADRODA YER ALMADI

Union Saint-Gilloise mücadelesinde maç sonu bacağına kramp girdiği gerekçesiyle sahadan sedyeyle ayrılan İsmail Yüksek kadroda yer almadı.



İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Jayden, Ferdi, Krunic, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko

Pendikspor: Erdem, Serkan, Murat, Welinton, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Gökcan, Thiam, Halil, Umut.

Ivo Viera ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor, Süper Lig'de son 4 maçını kaybetti ve 26 puanla 19. sırada yer alıyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakemi Kadir Sağlam yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin görev alacak.