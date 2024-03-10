Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk ediyor (Muhtemel 11)

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından takip eden Fenerbahçe, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor'u konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın sakatlıklar nedeniyle zorunlu rotasyona gitmesi bekleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YOK

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise karşısında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, bu akşam forma giyemeyecek.

İSMAİL YÜKSEK YEDEK BAŞLAYABİLİR

bacağına kramp giren ve sahayı sedyeyle terk eden ismail yüksek'in oynamasına engel bir durum yok ama saınt gılloise rövanşı öncesi yedekler arasında olması bekleniyor

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Ivo Viera ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor, Süper Lig'de son 4 maçını kaybetti ve 26 puanla 19. sırada yer alıyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakemi Kadir Sağlam yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin görev alacak.