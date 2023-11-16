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Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment kadınlar futbol maçı ne zaman?

Kadın futbolunda İstanbul derbisi, Ülker Stadı'nda oynanacak. Pek çok futbolsever de bu maçın tarihine odaklandı. Peki, Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment maçı ne zaman?

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment kadınlar futbol maçı ne zaman?

Turkcell Kadın Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. İşte, Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment kadınlar futbol maçı tarihi...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.

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