Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment kadınlar futbol maçı ne zaman?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. İşte, Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment kadınlar futbol maçı tarihi...



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.



Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.