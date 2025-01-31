Fenerbahçe play off rakibi oldu: Anderlecht hangi ülkenin, nerenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Belçika'nın köklü kulüplerinden biri olan RSC Anderlecht ile eşleşti. Avrupa futbolunun önemli takımları arasında yer alan Anderlecht, tarih boyunca elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Belçika Pro League'in en başarılı ekiplerinden biri olan mor-beyazlılar, daha önce birçok kez lig şampiyonluğu yaşarken, Avrupa kupalarında da adını duyurmayı başardı.



Fenerbahçe ise bu önemli eşleşmede sahaya güçlü bir kadroyla çıkacak ve turu geçmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında yoluna devam etmek ve başarılarına bir yenisini eklemek amacıyla Anderlecht karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

RSC ANDERLECHT HAKKINDA

RSC Anderlecht, Belçika'nın futbol takımıdır. Kulüp, Brüksel bölgesinde yer alan Anderlecht semtinde 1908 yılında kurulmuştur. Belçika Pro League'in en başarılı kulüplerinden biri olan Anderlecht, aynı zamanda Avrupa kupalarında da önemli başarılara sahiptir. Kulüp 1908'de kurulmasına karşın, ilk kupasını II. Dünya Savaşı sonrası 1947 yılında kazanmıştır. Kulüp 1935-36 sezonundan bu yana Pro League'de yer almaktadır.