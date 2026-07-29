Fenerbahçe, Polonya'da beraberlikle tur atladı. Kadıköy'deki galibiyet yetti

"ASENSIO'YA HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Biz Asensio ile konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık. Bu maç ilk 11 başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok da hırslı. Ön tarafta top tutup pozisyonlara girebilmek için, Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca ile birlikte şutör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Çok kaliteli bir oyuncu. Her zaman ihtiyacımız var."