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Fenerbahçe, Polonya'da beraberlikle tur atladı. Kadıköy'deki galibiyet yetti

29.07.2026 16:49

Son Güncelleme: 29.07.2026 23:01

Fenerbahçe, Polonya'da beraberlikle tur atladı. Kadıköy'deki galibiyet yetti
Anadolu Ajansı

Karşılaşmanın hakemi Lothar D'hondt'un iki takım futbolcularını uyardığı an.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

 

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

 

Fenerbahçe, 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 45+10. dakikada Sacek ile eşitliği sağladı.

 

FENERBAHÇE, 3. ELEME TURUNDA

 

Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, toplamda 2-1'lik üstünlük yakaladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdırdı. Gornik Zabrze ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

 

RAKİP BELLİ OLDU

 

Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.

22:40
KARŞI KARŞIYA KAÇTI
73. Dakika: İsmail Yüksek golle burun buruna. Orta alanda topla buluşan İsmail Yüksek'in Fred'den aldığı duvar pası sonrası ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.
22:30
FENERBAHÇE ORGANİZE GELDİ
63. Dakika: Talisca bir kez daha denedi. Sarı-lacivertlilerin gelişen organize atağında Fred'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Talisca, sol kanattaki Kerem'i gördü. Kerem'in tekrar içeri çevirdiği topa Talisca gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Anadolu Ajansı
22:25
TALISCA KALEYİ BULAMADI
59. Dakika: Fenerbahçe gole yaklaştı. Kornerde Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı ortaya hareketlenen Talisca'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
22:11
İKİNCİ YARI BAŞLADI, DEĞİŞİKLİKLER
Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Marco Asensio ve İrfan Can Kahveci çıktı, İsmail Yüksek ile Mason Greenwood oyuna dahil oldu.
Anadolu Ajansı
21:54
MAÇTA EŞİTLİK VAR
45+10. Dakika: Zabrze beraberliği yakaladı. Fenerbahçe ceza sahasına yüklenen Polonya ekibinde yay üzerinden çekilen şut savunmadan döndü. Dönen topu Sacek tamamladı ve skor 1-1 oldu.
Anadolu Ajansı
21:45
SKRINIAR'IN KAFA VURUŞU DIŞARIDA
45. Dakika: Fenerbahçe 2. gole yaklaştı. Kazanılan kornerde Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortayı kale önünde kafasıyla tamamlamak isteyen Skriniar'ın vuruşu yandan auta gitti.
Anadolu Ajansı
21:20
SİS ARASI VE SANTRA
20. Dakika: Stadyumda yakılan meşalelerin oluşturduğu sis tabakasının dağılması yaklaşık 7 dakika sürdü. Bu süreçte maça ara verildi. Fenerbahçe'nin attığı golün santrası 20. dakikada yapıldı.
Anadolu Ajansı
21:11
FENERBAHÇE ÖNDE
12. Dakika: Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 1-0'a getirdi.
Anadolu Ajansı
21:09
PENALTI
11. Dakika: Fenerbahçe penaltı kazandı. Korner vuruşunda ceza sahası içinde Milan Skriniar'a yapılan müdahaleyi monitörde inceleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi.
21:03
İRFAN CAN DENEDİ
3. Dakika: İlk atak Fenerbahçe'den. Rakip yarı alana yerleşmek isteyen sarı-lacivertlilerde sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin soluna çekerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.
21:00
MAÇ BAŞLADI
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
20:30
"ASENSIO'YA HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Biz Asensio ile konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık. Bu maç ilk 11 başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok da hırslı. Ön tarafta top tutup pozisyonlara girebilmek için, Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca ile birlikte şutör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Çok kaliteli bir oyuncu. Her zaman ihtiyacımız var."
Resmi Kurum
19:43
İLK 11'LER
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop. Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem, Asensio, Talisca. Fenerbahçe'nin yedekleri: Ederson, Tarık, Çağlar, Brown, Levent, Mert, Bartuğ, İsmail, Oğuz, Musaba, Greenwood.
Anadolu Ajansı
19:00
MAÇ, HANGİ KANALDA?
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Resmi Kurum

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

 

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eşleşmenin ilk ayağına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

 

Tecrübeli teknik adam, Zabrze Arena'daki müsabakada ilk mücadelede 11'de görevlendirdiği Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Marco Asensio'ya ilk 11'de forma verdi.

 

Gornik Zabrze karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü yine Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Matteo Guendouzi'nin yanına Fred Rodrigues'i çeken 65 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattını İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan kurdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca yer aldı.

 

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Mert Müldür, Levent Mercan, Anthony Musaba, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

 

ASENSIO İLK 11'DE

 

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio'yu ilk 11'de değerlendirdi.

 

Tecrübeli teknik adam, ilk maçta hazır olmadığı gerekçesiyle İspanyol yıldızı yedek soyundurmuştu.

 

Marco Asensio ise Kartal'ın hazır değil açıklamasına karşı sosyal medya hesabından hazırım paylaşımı yapmış ve ikili arasında sorun olduğu yönünde gündem oluşmuştu.

 

Maçın basın toplantısında yıldız futbolcuyla hiçbir probleminin olmadığını ifade eden Kartal, oyuncuyu rövanşta 11'de görevlendirdi.

 

SAVUNMADA AKE TERCİHİ

 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, rövanş maçında ilk 11'de şans buldu.

 

İlk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, son günlerde takımla çalışmalara başlamıştı.

 

İsmail Kartal, sakatlığı nedeniyle riske edilmemesi beklenen Ake'ye ilk 11'de görev verdi.

 

GREENWOOD YEDEK SOYUNDU

 

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, Gornik Zabrze deplasmanında da yedek soyundu.

 

Eşleşmenin ilk ayağında son bölümde oyuna dahil olan Greenwood, rövanşta da yedekler arasında yer aldı.

 

2 EKSİK

 

Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında 2 oyuncusundan yaralanamadı.

 

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği maç kadrosunda bulunan ancak sakatlıkları nedeniyle deplasmana getirilmeyen Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif, müsabakada yer almadı.

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