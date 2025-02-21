Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihi

Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, Rangers ile yapacağı ilk maçı kendi evinde oynayacak. Sarı-lacivertliler, İskoç temsilcisiyle en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında karşılaşmış ve rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı. İşte, Fenerbahçe-Rangers maçı tarihi...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.



24 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR



Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra karşılaşacak.



İki ekip en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı.



Kanarya, bir İskoç ekibi ile son olarak 2015-2016 sezonunda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Celtic ile oynadığı iki maçta da beraberlik yaşadı.



RANGERS'IN UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ



Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev’e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise’i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham’la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United’a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.



