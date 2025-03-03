Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın güçlü ekipleri arasında yer alan Rangers ile kozlarını paylaşacak. Rangers ile 24 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 24 yıl önce yaptığı gibi rakibini bir kez daha saf dışı bırakmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?



FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Rangers ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.



Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

