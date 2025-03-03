Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe tur peşinde
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İskoçya ekibi Rangers ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde Rangers'ı taraftarı önünde ağırlayacak olan Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor almak ve çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın güçlü ekipleri arasında yer alan Rangers ile kozlarını paylaşacak. Rangers ile 24 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 24 yıl önce yaptığı gibi rakibini bir kez daha saf dışı bırakmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Rangers ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE DAHA ÖNCE BAŞARMIŞTI
İki ekip en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı.
Kanarya, bir İskoç ekibi ile son olarak 2015-2016 sezonunda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Celtic ile oynadığı iki maçta da beraberlik yaşadı.
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