Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi bir İskoç taraftarı hayatını kaybetti

Rangers, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Christopher Potter isimli İskoç taraftara Beşiktaş'ta otomobil çarptı.

ATM'den para çektikten sonra oteline gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı ardından da bir başka aracın üstünden geçtiği Potter yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili iki sürücü gözaltına alındı.

Fenerbahçe-Rangers karşılaşması bu akşam saat 20.45'te Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Fenerbahçe de "Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz" dilerek başlıklı bir mesaj yayınladı.

Sarı lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz."



RANGERS'TAN AÇIKLAMA

