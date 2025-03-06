Fenerbahçe - Rangers maçında sakatlık şoku: Çağlar Söyüncü ilk yarıyı tamamlayamadı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile Rangers karşı karşıya geldi.



Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 6. dakikasında konuk ekip Rangers, Dessers'ın golüyle 1-0 öne geçti.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ DEVREDE



Sarı - lacivertlilerde savunmada yaşanan konsantrasyon kaybı sonrası pas arası yapan Dessers, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçti ve vuruşunu yaptı. Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde uzaklaştırmak istedi ancak hakem Alejandro Hernandez, çizgi teknolojisinin devreye girdiğini işaret ederek gol kararı verdi.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI

Topu çizgiden çıkarmak için yoğun bir çaba gösteren Çağlar Söyüncü, pozisyon sonrası oyunun devam etmesiyle birlikte sekmeye başladı.



Kendisini bir süre deneyen tecreübeli savunmacı için sağlık görevlileri sahaya geldi. Devam edemeyeceği belirlenen Çağlar Söyüncü için değişiklik istendi.