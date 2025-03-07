Fenerbahçe, Rangers rövanşı hazırlıklarına ara vermeden başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. İdman, ısınma ve çabukluk programlarının ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.



Dün oynanan Rangers maçında ilk 11'de görev alan futbolcular ise yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.