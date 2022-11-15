 Fenerbahçe-Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman? - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Fenerbahçe-Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen ara sonrasında Rayo Vallecona ile hazırlık maçına çıkacak. 2022 Katar Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig'e Aralık ayının son haftasına kadar ara verildi. İspanyol ekip Rayo Vallecona karşısında kendini göstermek isteyen Fenerbahçe, galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman?

'de, Dünya Kupası maçları nedeniyle ara verilmesinin ardından hazırlık maçına çıkacak. İspanya ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige gelen ara sonrasında form tutmaya devam edecek. Peki, Fenerbahçe-Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga ve Spor Toto Süper Lig işbirliğiyle, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle kulüp müsabakalarına ara verildiğinde Villarreal CF ve Rayo Vallecano'nun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçları oynayacağı bir takvim oluşturuldu.

Buna göre; Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek ve önce 30 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçının canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı.

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