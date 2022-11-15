Süper Lig'de, Dünya Kupası maçları nedeniyle ara verilmesinin ardından Fenerbahçe hazırlık maçına çıkacak. İspanya ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige gelen ara sonrasında form tutmaya devam edecek. Peki, Fenerbahçe-Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman?



FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga ve Spor Toto Süper Lig işbirliğiyle, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle kulüp müsabakalarına ara verildiğinde Villarreal CF ve Rayo Vallecano'nun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçları oynayacağı bir takvim oluşturuldu.



Buna göre; Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek ve önce 30 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçının canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı.