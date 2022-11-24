2022 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle, Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile yapacağı maçın tarihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga ve Spor Toto Süper Lig işbirliğiyle, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle kulüp müsabakalarına ara verildiğinde Villarreal CF ve Rayo Vallecano'nun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçları oynayacağı bir takvim oluşturuldu.



Buna göre; Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek ve 30 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçının canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı.