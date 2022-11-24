NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'de verilen ara sonrasında hazırlık maçında İspanyol ekip Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrasında takımı formda tutmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle, Süper Lig'e ara verilmesinin ardından 'nin Rayo Vallecano ile yapacağı maçın tarihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga ve Spor Toto Süper Lig işbirliğiyle, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle kulüp müsabakalarına ara verildiğinde Villarreal CF ve Rayo Vallecano'nun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçları oynayacağı bir takvim oluşturuldu.

Buna göre; Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek ve 30 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçının canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...