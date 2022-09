Fenerbahçe Rennes deplasmanında: Jorge Jesus'tan 6 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Rennes takımına konuk olan Fenerbahçe'in teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçına göre takımını rotasyonlu bir kadroyla sahaya sürdü.



Portekizli teknik adam, Roazhon Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de görevlendirdiği isimlerde Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miguel Crespo, Ezgjan Alioski, Joao Pedro ve Diego Rossi'yi yedek kulübesine çekti.



Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.



Rennes karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, üçlü savunmasını Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Lincoln Henrique'yi oynatan 68 yaşındaki teknik adam, orta ikilide İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih etti. Jesus, gol yollarında ise İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Diegu Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Emre Mor ise yedek soyundu.



MERT HAKAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.



Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk maçını 22 Ağustos'ta Adana Demirspor'a karşı oynamış ve sonradan oyuna girmişti.



Daha sonra 4 maçta daha sonradan oyuna dahil olan Mert Hakan, bu sezon ilk 11'de ilk kez Rennes'e karşı forma giydi.



BATSHUAYI 11'DE BAŞLADI



Fenerbahçe'nin yeni santrforu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görev aldı.



Transfer sürecinin son günlerinde kadroya katılan Belçikalı golcü, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında sonradan oyuna girerek çıkmış ve galibiyet golüne imza atmıştı.



Batshuayi, Rennes karşısında ise ilk 11'de görevlendirildi.



OSAYİ-SAMUEL VE İSMAİL YÜKSEK 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile orta sahada görev yapan İsmail Yüksek, 3 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.



Özellikle sağ bek pozisyonuna geçtikten sonra Fenerbahçeli taraftarların beğendiği isimler arasında yer alan 24 yaşındaki oyuncu, son olarak 25 Ağustos'ta Austria Wien karşısında ilk 11'de görevlendirilmişti.



Yaklaşık 1 ay sonra ilk 11'e dönen Osayi-Samuel, ligdeki Konyaspor ve Kayserispor maçlarında sonradan oyunda dahil olmuştu.



Osayi-Samuel, son oynanan Dinamo Kiev maçında ise süre alamamıştı.



Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu İsmail Yüksek de tıpkı Osayi-Samuel gibi ilk 11'deki son maçını 25 Ağustos'ta Austria Wien karşısında oynamıştı.



RENNES TRİBÜNLERİNDE TÜRK TARAFTARLAR



Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı karşılaşmada, Türk taraftarlar ev sahibi takım tribünlerinde karşılaşmayı takip etti.



UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir tribüne sadece bin 350 kişilik yer ayrılmıştı.



Ev sahibi taraftarların kombinelerini satın alan çok sayıda Türk futbolsever, karşılaşmayı yerinde takip etti.