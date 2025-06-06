Fenerbahçe resmen açıkladı: Branco yerine gelen isim belli oldu

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, futbolda yeniden yapılanmaya gitti.



Sarı - lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim resmen açıklandı.



Fenerbahçe, Devin Özek'in futbol direktörü olarak görev yapacağını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir.



Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.



Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir.



Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır.



Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Devin Özek, 1995 yılında Almanya'da doğan bir futbol yetenek avcısıdır. Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.



Genç yaşta futbola ilgi duymaya başlamış ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynamıştır. Ancak, 2016 yılında sadece 21 yaşındayken futbol kariyerine erken bir nokta koymuştur.



2017 yılında, Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak işe başlamıştır. Bu süre zarfında yeteneklerini futbol sektöründe kullanmaya devam etmiş ve deneyim kazanmıştır.



2021 yılında, Alman futbol kulübü Bayer Leverkusen'de görev almıştır. Önce Scout olarak başlamış ve daha sonra Futbol Şubesinde Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmıştır.



2022 yazında ise Leverkusen'in Sportif Direktörü Simon Rolfes'in yanında Yardımcı Direktör olarak göreve başlamıştır.



Devin Özek'in, Bayer Leverkusen'de etkili bir rol oynadığı bilinmektedir. Alman basınında, Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olarak Xabi Alonso'nun atanmasında etkili olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca, Grimaldo ve Boniface'in transferlerinde ve Moussa Diaby'nin Aston Villa'ya satışında da aktif bir rol oynamıştır.



Devin Özek, UEFA B Lisansına sahiptir. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.