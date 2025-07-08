Fenerbahçe resmen açıkladı: Jayden Oosterwolde'ye yeni sözleşme!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı - lacivertliler aynı zamanda Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in de mukavelelerinin 2029'a kadar yenilendiğini duyurdu.

Futbolda yeni bir yapılanmaya giden ve gelecek sezon çalışmalarına start veren Fenerbahçe 'den resmi bir açıklama geldi. Sarı - lacivertlilerde Jhon Duran sonrası takıma katılacak isimler merak edilirken, iç transferde hareketli günler yaşanıyor. OOSTERWOLDE RESMEN AÇIKLANDI

ÇETİN, ESENLER EROKSPOR'A KİRALANDI

Ayrıca kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in Esenler Erokspor'a kiralandığı açıklandı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:



"2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda; oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir. Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor’a kiralanmıştır. Yeni sezonda üç oyuncumuza da başarılar dileriz."

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunun devre arasında Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı - lacivertli formayla çıktığı 62 maçta 2 gol kaydetti.