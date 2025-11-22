Fenerbahçe, Rize deplasmanında: Muhtemel 11
22.11.2025 21:33
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, derbi öncesinde Galatasaray'la 1 puanlık farkı korumak için sahaya çıkacak. Galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefleyen Sarı Lacivertliler, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Fenerbahçe yükselişini Rize'de sürdürmenin peşinde.
Ligde son 4 maçını kazanan Sarı Lacivertliler,, saat 20'de Karadeniz ekibine konuk olacak.
Tedavileri süren Szymanski ve Çağlar'ın yanı sıra, kart cezalısı Semedo ve milli takımdan dönüşü seyahat programı nedeniyle uzayan Alvarez kafilede yer almadı.
Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Oosterwolde sarı kart ceza sınırında.
Son 4 maçında kaybetmeyen ev sahibi Çaykur Rizespor ise haftaya 14 puanla 10'uncu basamakta girdi.
Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
Ederson; Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown; İsmail, Fred; Nene, Asensio, Oğuz ve Duran.