Fenerbahçe Rize deplasmanında. Muhtemel 11

Fenerbahçe milli maç arasından da moralli çıkmanın peşinde.

Süper Lig 'deki son rakibi Eyüpspor'u 8-0 yenen sarı lacivertliler Çaykur Rizespor 'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Fenerbahçe bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya çarşamba günü konuk olacak.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de tek eksik ameliyat olan Mert Müldür'ün. Sakatlığı ve cezası nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş da deplasman kafilesine dahil edildi.

Karadeniz ekibinde Mihaila kırmızı kart cezalısı, Laçi ve Alikulov'unsa sakatlıkları sürüyor.

Süper Lig'de 7. haftaya 10'ar puanlı 2 takımdan Fenerbahçe 6, Rizespor 9. sırada girdi.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi