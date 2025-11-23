Fenerbahçe, Rize'de 2-0'dan döndü ve 5 golle kazandı
23.11.2025 15:41
Son Güncelleme: 23.11.2025 22:24
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u 5 golle mağlup etti ve derbi öncesi hata yapmadı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55 ve 65. dakikalarda Marco Asensio, 58. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Youssef En-Nesyri ile 89. dakikada Archie Brown kaydetti. Rizespor'un sayıları ise 6. dakikada Ali Sowe ve 15. dakikada Laçi kaydetti.
Rizespor'da Laçi, 61. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan ve puanını 31'e yükselten Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez puan kaybeden Rizespor ise 14 puanla 11. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Rizespor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Rizesporlu Laçi ile Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
RİZESPOR 2-5 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
6' GOL! Rizespor 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Rak-Sakyi'nin içeriye çevirdiği topu Ali Sowee tamamladı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
15' GOL! Rizespor farkı 2'ye çıkardı! Ceza sahası dışında kazanılan frikikte topun başına geçen Laçi'nin direkt kaleye vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
22' Fenerbahçe gole yaklaştı! Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun direkt kaleye şutunu kaleci Fofana kurtardı.
25' Fenerbahçe net fırsatı kaçırdı! Savunmanın hatasında araya giren Jhon Duran, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.
34' Fenerbahçe tehlikesi! Kazanılan kornerde topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun otasını savunma karşıladı. Ceza sahası dışındaki Fred'in önüne düşen topa Brezilyalı yıldızın gelişine vuruşunu kaleci son anda kurtardı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
47' Rizespor'da Samet Akaydin, Jhon Duran'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
51' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
55' GOL! Fenerbahçe farkı 1'e indirdi! Ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in şutu savunmadan sekti ve direkten döndü. Dönen topu Asensio tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
56' Fenerbahçe'de Fred ve Mert Müldür çıktı. Talisca ve Brown oyuna dahil oldu.
58' GOL! Fenerbahçe geri döndü! Sol kanatta topla buluşan Dorgeles Nene'nin ceza sahasına yaptığı ortaya müsait pozisyonda kafasıyla vuran Talisca'nın şutu ağlarla buluştu ve skoru 2-2'ye getirdi.
59' DİREK! Hızlı gelişen Rizespor atağında Ali Sowe, Skriniar'ı geçerek karşı karşıya kaldı. Araya giren Levent Mercan'ın ters vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
63' KIRMIZI KART! Rizespor'da Laçi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
65' GOL! Fenerbahçe öne geçti! Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasındaki Jhon Duran'a pasını gönderdi. Kolombiyalı futbolcu, tek pasla ceza sahası dışındaki Asensio'yu gördü. İspanyol yıldızın gelişine şutunda meşin yuvarlak fileleri sarstı ve skor 3-2 oldu.
75' Fenerbahçe'de Jhon Duran çıktı, En-Nesyri oyuna dahil oldu.
78' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Hızlı hücuma çıkan sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Dorgeles Nene'nin içeriye çevirdiği topu En-Nesyri tamamladı ve skor 4-2'ye geldi.
89' GOL! Fenerbahçe 5-2 önde! Sol çaprazdan ceza sahasına giren Brown, karşı karşıya pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı.
Fenerbahçeli futbolcular, Rizespor'un kazandığı frikik sonrası baraj kurdu.
İLK 11'LER
Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor müsabakasın göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Nelson Semedo'yu cezası, Edson Alvarez'i ise milli maç takvimi nedeniyle kadroya almazken, Anderson Talisca'yı ise yedek soyundurdu.
40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerlerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran ilk 11'i ile başladı.
Fenerbahçe, zorlu mücadelede 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde kart cezası bulunan Nelson Semedo ile milli takımdan sakat dönen Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.
Uzun süre sonra kadroya giren Mert Hakan Yandaş ise Çaykur Rizespor karşısında yedek soyundu.
Fenerbahçeli futbolcular, maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
RİZESPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK
Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ligin 12. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçtaki ilk 11'i, Fenerbahçe maçında da sahaya sürdü.
Rize ekibi maça, Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe 11'i ile çıktı.
Ev sahibi takımda Halil Dervişoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Çaykur Rizespor taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.
Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.