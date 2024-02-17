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Fenerbahçe, Rize'den 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yağmur altında ve ağır zeminde oynanan maçta Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı.

Fenerbahçe, Rize'den 3 puanla dönüyor

Trendyol 'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan , karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde goller Dzeko, İrfan Can ve Dzeko'dan geldi. Rize'nin tek golünü ise Minchev kaydetti. 

Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti. 

Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdem Bayık yaptı.  

Rize ekibinde maç öncesi ısınmada sakatlanan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin görev aldı. 

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.

Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Çaykur Rizespor, karşılaşmaya "Hayde Rize, ücretsiz kanser taraman için KETEM'e gel" pankartıyla çıktı.

Fenerbahçe, Rize'den 3 puanla dönüyor - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

13' Karşılaşmanın ilk sarı kartı Rize'den Muammer Sarıkaya'ya çıktı

26' Minchev'in golüyle Rizespor 1-0 öne geçti

28' Rize'de Benhur Keser sakatlanarak çıktı yerine Altin Zeqiri oyuna dahil oldu

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

46' Fenerbahçe ikinci devreye 3 değişiklikle başladı
Girenler: Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Handaş
Çıkanlar: Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rade Krunic

48' Oyuna yeni giren Serdar Dursun'un golüyle Fenerbahçe skoru eşitledi

64' Serdar Dursun kafa vuruşunu kaleci kurtardı

65' Dzeko, skoru 2-1 getirdi

79' Dzeko yerini Bonucci'ye bıraktı

90+3 İrfan Can skoru 3-1 yaptı

90+6 Mert Hakan sarı kart gördü

90+6 Karşılaşma sona erdi

Fenerbahçe, Rize'den 3 puanla dönüyor - 2

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Rize temsilcisi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, kadroda yer almadı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları EMS Yapı Sivasspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Palut, Zeqiri, Varesanovic ve Gaich'in yerine Benhur Keser, Muammer Sarıkaya ve Minchev'e ilk 11'de görev verdi.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Kartal, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Corendon Alanyaspor'a karşı ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Jayden Oosterwolde'yi Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Rize'den 3 puanla dönüyor - 3

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Muammer, Benhur, Akintola, Olawoyin, Minchev

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

Fenerbahçe, Rize'den 3 puanla dönüyor - 4

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