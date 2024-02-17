Fenerbahçe, Rize'den 3 puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertlilerde goller Dzeko, İrfan Can ve Dzeko'dan geldi. Rize'nin tek golünü ise Minchev kaydetti.
Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti.
Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdem Bayık yaptı.
Rize ekibinde maç öncesi ısınmada sakatlanan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin görev aldı.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.
Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Çaykur Rizespor, karşılaşmaya "Hayde Rize, ücretsiz kanser taraman için KETEM'e gel" pankartıyla çıktı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
13' Karşılaşmanın ilk sarı kartı Rize'den Muammer Sarıkaya'ya çıktı
26' Minchev'in golüyle Rizespor 1-0 öne geçti
28' Rize'de Benhur Keser sakatlanarak çıktı yerine Altin Zeqiri oyuna dahil oldu
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46' İkinci yarı başladı
46' Fenerbahçe ikinci devreye 3 değişiklikle başladı
Girenler: Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Handaş
Çıkanlar: Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rade Krunic
48' Oyuna yeni giren Serdar Dursun'un golüyle Fenerbahçe skoru eşitledi
64' Serdar Dursun kafa vuruşunu kaleci kurtardı
65' Dzeko, skoru 2-1 getirdi
79' Dzeko yerini Bonucci'ye bıraktı
90+3 İrfan Can skoru 3-1 yaptı
90+6 Mert Hakan sarı kart gördü
90+6 Karşılaşma sona erdi
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe, Rize temsilcisi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, kadroda yer almadı.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları EMS Yapı Sivasspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Palut, Zeqiri, Varesanovic ve Gaich'in yerine Benhur Keser, Muammer Sarıkaya ve Minchev'e ilk 11'de görev verdi.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.
Kartal, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Corendon Alanyaspor'a karşı ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Jayden Oosterwolde'yi Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.
TAKIMLARIN İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Muammer, Benhur, Akintola, Olawoyin, Minchev
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol
- Fenerbahçe