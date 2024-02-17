Fenerbahçe, Rize'den 3 puanla dönüyor

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER



Fenerbahçe, Rize temsilcisi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, kadroda yer almadı.



ÇAYKUR RİZESPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları EMS Yapı Sivasspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.



Palut, Zeqiri, Varesanovic ve Gaich'in yerine Benhur Keser, Muammer Sarıkaya ve Minchev'e ilk 11'de görev verdi.



Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.



Kartal, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Corendon Alanyaspor'a karşı ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Jayden Oosterwolde'yi Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Muammer, Benhur, Akintola, Olawoyin, Minchev



Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko