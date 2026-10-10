Fenerbahçe Rizespor deplasmanında

Fenerbahçe milli maç arasından da moralli çıkmanın peşinde.

Süper Lig 'deki son rakibi Eyüpspor'u 8-0 yenen sarı lacivertliler Çaykur Rizespor 'a konuk oluyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19'da başlayan mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetiyor.



MAÇTAN DAKİKALAR



12. DAKİKA GOL: Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe 12. dakikada Asensio'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Ariss, Mocsi, Taylan, Olawoyin, Laçi, Adeire Mebude, Ahmed Kutucu, Ali Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo. Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Vedat, Greenwood

22 Ağustos'taki Konyaspor maçında sakatlanan Asensio iyileşti ve 49 gün sonra ilk 11'deki yerine döndü. Teknik direktör İsmail Kartal da Asensio'nun tamamen düzeldiğini ve hazırlık maçında da iyi bir görüntü verdiğini belirterek, "İdmanlarda da çok iyi çalıştı" dedi.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de tek eksik ameliyat olan Mert Müldür'ün. Sakatlığı ve cezası nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş da deplasman kafilesine dahil edildi.

Karadeniz ekibinde Mihaila kırmızı kart cezalısı, Alikulov'unsa sakatlığı sürüyor.

Süper Lig'de 7. haftaya 10'ar puanlı 2 takımdan Fenerbahçe 6, Rizespor 9. sırada girdi.

Fenerbahçe bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya çarşamba günü konuk olacak.