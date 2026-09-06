Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef galibiyet
06.09.2026 15:45
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında sahasında İtalya devi Roma ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İtalya ekiplerinden Roma ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarında ilk haftayı galibiyetle atlatmak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında, Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te Roma ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI BİLET FİYATLARI
Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.000, 00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 6.750,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.000,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 11.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 13.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.000,00 TL
MARATON ALT adidas E BLOK: 24.000,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK VIP: 55.000,00 TL