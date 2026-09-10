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Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışı yapan 5 şüpheliye gözaltı

10.09.2026 00:03

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışı yapan 5 şüpheliye gözaltı
Anadolu Ajansı

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA
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Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi sosyal medya platformları üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı verdiği tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

 

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 6 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

 

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.