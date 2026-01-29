Fenerbahçe, Romanya'da 1 puana razı oldu ve Avrupa Ligi'nde ilk 24'e kaldı

TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

İtalyan çalıştırıcı, National Arena'daki karşılaşmada Göztepe maçında ilk 11'de başlattığı Yiğit Efe Demir'in yerine Mert Müldür'ü sahaya sürerken, Asensio'nun yerine de Fred'i tercih etti. Üç zorundu değişiklik yapan Tedesco, cezalı olan Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü'ye formayı verdi.

Tedesco, devre arasında transfer edilen ve UEFA listesinde isimleri bulunmayan Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin yerine ise Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

Domenico Tedesco, FCSB karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunmayı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan kurdu.

Orta sahada Fred ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum hattında Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio ve Oğuz Aydın yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran'ın yanı sıra cezalı Milan Skriniar, Romanya deplasmanında forma giyemedi.

Bu oyuncuların yanı sıra devre arasında takıma katılan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği oynayamadı.