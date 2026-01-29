Fenerbahçe, Romanya'da 1 puana razı oldu ve Avrupa Ligi'nde ilk 24'e kaldı
29.01.2026 16:09
Son Güncelleme: 30.01.2026 00:56
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı son hafta maçında Steaua Bükreş ile berabere kaldı ve ilk 24 takım arasında yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi lig etabı 8. ve son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
National Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Ev sahibi ekibin sayısı ise 71'de Cisotti'den geldi.
Bu skorun ardından daha önce play-off'u garantilemiş olan Fenerbahçe, 12 puan topladı ve ilk 24 takım arasında yer aldı. FCSB ise 7 puanla turnuvaya veda etti.
Fenerbahçeli Nelson Semedo ile FCSB'den Dennis Politic ikili mücadelede.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
FCSB 1-1 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
7' İlk tehlike Fenerbahçe'den! Savunmadan topla birlikte çıkan Jayden Oosterwolde'nin yay üzerine havalandırdığı topa gelişine voleyle vuran Talisca'nın şutu direğin yanından auta gitti.
17' GOL İPTAL! Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Mert Müldür'ün ceza sahasına yaptığı ortaya Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu. Kaleciden seken topu En-Nesyri filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
19' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Kazanılan kornerde Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
71' Maalesef top ağlarda… Sol kanattan gelişen FCSB atağında ceza sahasına yapılan ortayı Cisotti tamamladı ve skor 1-1'e geldi.
İki takım oyuncuları, maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.
İtalyan çalıştırıcı, National Arena'daki karşılaşmada Göztepe maçında ilk 11'de başlattığı Yiğit Efe Demir'in yerine Mert Müldür'ü sahaya sürerken, Asensio'nun yerine de Fred'i tercih etti. Üç zorundu değişiklik yapan Tedesco, cezalı olan Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü'ye formayı verdi.
Tedesco, devre arasında transfer edilen ve UEFA listesinde isimleri bulunmayan Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin yerine ise Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.
Domenico Tedesco, FCSB karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunmayı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan kurdu.
Orta sahada Fred ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum hattında Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.
Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio ve Oğuz Aydın yedek soyundu.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran'ın yanı sıra cezalı Milan Skriniar, Romanya deplasmanında forma giyemedi.
Bu oyuncuların yanı sıra devre arasında takıma katılan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği oynayamadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
EN-NESYRI, 9 MAÇ SONRA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla formasına kavuştu.
Sarı-lacivertli ekiple son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde oynayan Faslı futbolcu, bu maçın ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti.
Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kaçıran En-Nesyri, ligde son oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil olmuş ancak süre almamıştı.
Formasına 9 maç sonra kavuşan Youssef En-Nesyri, FCSB deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
ÇAĞLAR, AVRUPA'DA 6 MAÇ SONRA OYNADI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, FCSB mücadelesine ilk 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma şansı buldu.
Lig aşamasında oynanan ilk maçta Dinamo Zagreb karşısında forma giyen Çağyar Söyüncü, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Brann ve Aston Villa maçlarında süre alamayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak formasına kavuştu.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, karşılaşmaya kaptan olarak çıktı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe taraftarlar, her Avrupa deplasmanında olduğu gibi Romanya'da da takımlarını yalnız bırakmadı.
Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, gün boyunca Eski Şehir olarak bilinen bölgede vakit geçirip ardından kendileri için belirlenen alanda toplandı.
Güvenlik güçlerinin eşliğinde 4,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat eden taraftarlar, ardından stadyuma ulaştı.
Kendilerine ayrılan bölgeyi dolduran Fenerbahçeliler, maçtan önce futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.
Rumen taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. FCSB, bu sezon beklentilerin altında kalırken, taraftarlar da stada gelmedi.
Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
İLK 11'LER
FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri.