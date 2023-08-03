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Fenerbahçe, Rossi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Rossi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

, Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe, Rossi'den gelecek geliri KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Diego Martin Rossi Marachlian'ın, A.B.D. kulübü Columbus Crew SC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Columbus Crew SC, Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı bedeline dahildir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi.

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