Fenerbahçe Safiport'da Maljkovic dönemi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Víctor Lapena'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp antrenör Marina Maljkovic'in getirildiği açıklandı.

Haberler - DHA 19.04.2022 - 15:16

Fenerbahçe Safiport'da Maljkovic dönemi

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Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı

Safiport Kadın Takımı'nda başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrılmasından sonra Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaşıldı. 

Kulüpten yapılan paylaşımda, "2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır. Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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